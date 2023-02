Nkunku vor Rückkehr bei RB Leipzig

Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann im Spiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder auf seinen Stürmer Christopher Nkunku zurückgreifen.

Am Samstag steht Christopher Nkunku nach 95 Tagen Verletzungspause erstmals wieder im Kader der Leipziger.

Der 24-Jährige wird in jedem Fall eine Einsatzmöglichkeit bekommen, sagte Trainer Marco Rose. Nkunku sei aber noch nicht fit für 90 Minuten. Ob der mit zwölf Saisontoren zweitbeste Torjäger der Liga von Beginn an auflaufen wird, ließ Rose offen. Nkunku hatte vor 94 Tagen im Trainingslager der französischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Katar einen Außenbandriss erlitten, weshalb er auch die WM verpasste.

Wieder dabei sind in Wolfsburg auch Konrad Laimer und Willi Orban. Laimer, der bei der 1:2-Niederlage der Leipziger gegen den 1. FC Union Berlin am vergangenen Samstag angeschlagen ausgewechselt werden musste, ist genauso wieder bei 100 Prozent wie Orban, der das Union-Spiel wegen der Folgen seiner Stammzellenspende verpasst hatte.