Noch keine Prognose für Ausfallzeit bei WM-Fahrer Raum

Nach dpa-Informationen kann derzeit keine Prognose abgegeben werden, wie lange der Linksverteidiger wegen einer im Urlaub erlittenen Sprunggelenksverletzung nicht dabei sein kann. Der Club schaut demnach von Tag zu Tag, wie sich der Zustand Raums entwickelt.

Der 24-Jährige war nach der Verletzung, die er sich nach Informationen der «Bild» vom Montag im Urlaub auf den Malediven während eines Freizeitfußballspiels zugezogen haben soll, sofort nach Leipzig zurückgekehrt und hatte sich bei den RB-Ärzten in Behandlung begeben.

Der DFB-Pokalsieger steigt am 2. Januar wieder ins Training ein, das er bis zum 11. Januar in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Abu Dhabi bestreitet. Erster Gegner in der Bundesliga ist am 20. Januar Spitzenreiter und Titelverteidiger FC Bayern München.