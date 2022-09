Operation notwendig: BVB bis November ohne Dahoud

Wie Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim dem Streamingdienst DAZN sagten, muss der 26-jährige an seiner verletzten Schulter operiert werden. «Wir haben uns zu einer Operation entschlossen», sagte Kehl und ergänzte, dass Dahoud «bis November nicht spielen kann». Der Mittelfeldmann hatte sich in der Partie gegen Werder Bremen (2:3) zum wiederholten Male an der Schulter verletzt.