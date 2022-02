Radiosender: Haalands Zukunft entscheidet sich am Freitag

Am Freitag werde sich der 21 Jahre alte Norweger mit seinem Berater Mino Raiola treffen, um konkret über die verschiedenen Angebote zu sprechen, berichtete der gewöhnlich gut informierte Sender. Voraussetzung für das Treffen: Dortmund müsse am Donnerstag in Glasgow bei den Rangers aus der Europa League ausscheiden. Das Hinspiel in Deutschland hatte der BVB mit 2:4 verloren.

Nach Angaben von Cadena Ser liegen Haaland Angebote von Real Madrid, dem FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City und angeblich auch vom FC Bayern München vor. Eine Bestätigung dazu gibt es nicht. Unter Berufung auf Kreise von Real Madrid hieß es, alles deute darauf hin, dass der Stürmer nach Manchester wechseln werde.