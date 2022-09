Rangnick traut Nagelsmann Meisterschaft und Pokalsieg zu

«Er hat ja letztes Jahr und zu Beginn der Saison schon bewiesen, dass er die Mannschaft nicht nur führen, sondern auch begeisternden Fußball spielen lassen kann», sagte der österreichische Nationaltrainer im Interview der «Bild». Rangnick hatte in seiner Zeit als Sportdirektor bei RB Leipzig Nagelsmann von der TSG 1899 Hoffenheim zu den Sachsen geholt.

Der 64-Jährige geht überdies davon aus, dass die Bayern unter Nagelsmann in dieser Saison mindestens zwei Titel gewinnen. «Letztes Jahr war es der Meistertitel, da gab es gefühlt ja schon Unzufriedenheit, weil es bei Bayern mindestens zwei sein müssen. Das traue ich Julian dieses Jahr zu - Meister und Pokalsieger», sagte Rangnick. Wichtig sei, dass der Abstand in der Tabelle nicht zu groß werden dürfe. In Bezug auf den Champions-League-Sieg wollte er keine Prognose abgeben, traue ihnen aber auch in der Königsklasse viel zu, «wenn sie so weitermachen».

In der Bundesliga ist der FC Bayern seit vier Spielen sieglos, steht derzeit nur auf Rang fünf der Tabelle und hat fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Union Berlin. In der Champions League ist der deutsche Rekordmeister nach den zwei Siegen gegen Inter Mailand und den FC Barcelona dagegen voll auf Kurs.