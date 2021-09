RB-Spielmacher Forsberg: «Stehen mit dem Rücken zur Wand»

Für Spielmacher Emil Forsberg steckt Fußball-Bundesligist RB Leipzig nach dem Fehlstart in die Saison bereits tief in der Krise.

«Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Es ist eine Menge Druck da», sagte der schwedische Nationalspieler dem Portal «The Athletic» vor dem Auftakt in die Champions League bei Manchester City am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). «Aber was sollen wir machen? Wir können uns nicht verstecken und in einer Ecke verkriechen.» In der Liga hat Leipzig drei von vier Spielen verloren.

Das Spiel beim englischen Meister begreift der 29-Jährige deshalb auch als Chance. «City ist eine der besten Mannschaften der Welt, aber es ist für uns eine Möglichkeit, unsere Mentalität zu zeigen, zu zeigen, dass wir füreinander da sind», sagte Forsberg. Gegen City will RB verstärkt auf Konter setzen. «Das mögen sie nicht. Dort sind sie verwundbar», sagte Forsberg.