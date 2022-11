RB-Trainer Rose traut Klostermann gute Rolle bei der WM zu

«Klosti ist ein Spielertyp, der ohne viel Spielpraxis seine Stärken auf den Punkt einbringen kann», sagte der 46-Jährige vor dem Bundesliga-Spiel seiner Mannschaft bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky). «Er ist absoluter Vollprofi und hat sich für diesen Moment vorbereitet», sagte Rose.

Bundestrainer Hansi Flick hatte Klostermann am Donnerstag in den WM-Kader berufen, obwohl der Abwehrspieler in der aktuellen Bundesliga-Saison bislang nur am ersten Spieltag zum Einsatz gekommen war. Der als Rechtsverteidiger eingeplante Profi habe bei den Nations-League-Spielen im vergangenen Juni «hervorragend performt», begründete Flick: «Wir glauben, dass er uns im Verlauf des Turniers weiterhelfen kann.»

Rose sagte zu den Qualitäten von Klostermann: «Jeder, der Klosti kennt, weiß, was man von ihm bekommt: Brutale Verlässlichkeit, hohes Tempo, gutes Defensivverhalten. Ich glaube, das sind die Waffen, die Hansi dann auch für sich beanspruchen möchte.»

Benjamin Henrichs hatte es nicht ins Aufgebot geschafft, möglicherweise auf Kosten von Klostermann. «Das geht dann leider auch auf die Kosten von Benni Henrichs, der deswegen möglicherweise nicht dabei ist. Des einen Freud, des anderen Leid. Das spüren wir auch gerade hier im Verein», sagte Rose. «Ich finde es sehr schade, aber freue mich natürlich auch für Klosti, dass er nach dieser schweren Verletzung jetzt den Sprung noch geschafft hat.» Auch Linksverteidiger David Raum steht im deutschen Kader.