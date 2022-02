Reus rät BVB-Star Haaland zum Bleiben

Marco Reus, Kapitän des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, will Erling Haaland in der Mannschaft des Tabellenzweiten halten.

Falls der 21 Jahre alte Norweger ihn um Rat fragen würde, würde er sagen: «Bleib bei uns, hier hast du alles, was du benötigst,um dich weiterzuentwickeln. Hier kann er Champions League spielen, Tore schießen, sich maximal gewertschätzt fühlen», sagte Reus im Interview der «Bild am Sonntag».

Haaland, der vor Ablauf seines Vertrages Ende Juni 2024 den BVB schon in diesem Sommer für eine Ablösesumme von offenbar 75 Millionen Euro verlassen könnte, wird von europäischen Topclubs umworben. «Er muss letztlich selbst entscheiden, was sich am besten für ihn anfühlt. Es wäre sehr, sehr schade, wenn er ginge, aber auch dann würde es weitergehen und wir würden als Kollektiv wieder Lösungen finden.»

Reus selbst kann sich eine Verlängerung seines bis 2023 laufenden Vertrages und sogar das Karriereende in Dortmund vorstellen. «Von mir aus ja», sagte der Nationalspieler. «Der BVB ist mein Verein, Dortmund meine Heimatstadt und ich würde meine Karriere hier gern beenden.» Der 32 Jahre alte Reus spielt seit fast zehn Jahren in Dortmund.