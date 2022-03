Rolfes will Bayer-Profis Diaby und Wirtz halten

Leverkusen will Florian Wirtz (M.) gerne halten.

«Ja, wir wollen natürlich die Spieler zusammenhalten», sagte Rolfes am Samstag bei Sky vor der Partie beim FC Bayern. «Ob das auf ewige Zeit geht...es ist klar, dass wir auch mal jemanden verkaufen.» Diaby (22) zeigte zuletzt starke Leistungen mit sieben Rückrundentoren in der Fußball-Bundesliga und gilt deshalb in diesem Transfersommer als ähnlich begehrter Spieler wie der 18 Jahre alte Florian Wirtz.

«Er nimmt einfach eine unglaubliche Entwicklung und wird immer besser», sagte Rolfes über den deutschen Nationalspieler. «Wir sind sehr froh, Florian zu haben. Er ist mittlerweile - mit seinen 18 Jahren - ein Schlüsselspieler.» Wirtz' Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2026, der von Diaby ist bis 2025 befristet.