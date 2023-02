Schalkes Sportvorstand Knäbel: «So spielt kein Absteiger»

«Allen, die schon panisch sagen 'es ist ja bald schon zu Ende' kann man sagen: Nee, es ist noch nicht bald zu Ende», sagte Knäbel nach dem 0:0 bei Borussia Mönchengladbach. «Wir sind dabei. So spielt kein Absteiger. Das fühlt sich auch für alle nicht so an.»

Obwohl Schalke zum fünften Mal in Serie sieglos blieb und der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze auf nun acht Zähler nach 19 Partien anwuchs, wertete Knäbel den Auftritt des Revierclubs als Fortschritt: «Wir sind wieder ein Stückchen näher gekommen. Aber wir haben auch wieder ein Stückchen mehr Mut gefasst, dass wir absolut mithalten können. Mithalten und drinbleiben sind nur zwei unterschiedliche Sachen. Da hilft nur eins: Zeit», sagte Knäbel.

Noch sind die Schalker in diesem Jahr sieglos. Der nächste Gegner ist am kommenden Freitag der VfL Wolfsburg, danach geht es zum aktuellen Spitzenteam 1. FC Union Berlin. «Ich bin zuversichtlich, dass wir gegen Wolfsburg gewinnen können», sagte auch Mittelfeldspieler Tom Krauß nach dem engagierten Auftritt Schalkes in Gladbach.