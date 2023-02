Schmadtkes Abschied: «Man darf nicht zu lange warten»

«Man darf nicht zu lange warten. Irgendwann kommt das eine Gebrechen, dann das andere», sagte Schmadtke beim TV-Sender Sky - es war sein finaler Dienst als Sport-Geschäftsführer des Bundesligisten VfL Wolfsburg und seine letzte Schicht in der Branche.

Ein «Stück weit» sei auch Wehmut mit dabei, sagte Schmadtke, als Profi einst im Tor, danach als Manager ein streitbarer Geist der Szene. Als «sehr ehrlich» beschrieb Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold Schmadtke und ergänzte, dass das nicht mehr so häufig sei im Fußball.

Schmadtke, der nun Fußball-Pensionär ist, will nun mit seiner Frau zum Beispiel reisen. Oder sich um die Enkelkinder kümmern, wie er erzählte. Dinge, die sie lange Zeit nicht hätten tun können. «Dinge, die außerhalb des Fußballs liegen, die auch wichtig sind», betonte Schmadtke. So wie beispielsweise auch jungen Menschen mit ein bisschen Unterstützung zu helfen, womöglich in der Startup-Szene, in der seine Tochter aktiv sei.