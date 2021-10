Treffsicher: Mainzer Burkardt ist ein Kandidat für Flick

Schon wenn Bundestrainer Hansi Flick am Freitag die Nominierung für die WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein (11. November, 20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg und in Armenien (14. November, 18 Uhr/RTL) vornimmt, könnte Burkardts Name fallen.

Denn mit acht Pflichtspieltoren in dieser Saison hat der Kapitän der U21-Nationalelf großen Anteil am Mainzer Höhenflug. «Wieder ein Tor geschossen und als Mannschaft in der englischen Woche drei Spiele gewonnen. Das ist überragend», sagte Burkardt nach dem 2:1 bei Arminia Bielefeld, bei dem er den Siegtreffer schoss. An fünf der letzten sieben Mainzer Tore war er beteiligt.

Vor einer Woche gegen den FC Augsburg - als Flick auf der Tribüne saß - erzielte er beim 4:1 einen Doppelpack. «Wir stehen gut da und ich bin im Fokus - aber das hat keine Auswirkungen», betonte Burkardt am Samstag. Sein nächstes Ziel heißt auch nicht Nationalmannschaft, sondern Borussia Mönchengladbach - der kommende Gegner: «Dann will ich wieder ein gutes Spiel machen und ein Tor schießen.»