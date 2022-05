VfB-Coach Matarazzo: Persönliche Zukunft aktuell kein Thema

Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo will mit dem VfB den Klassenerhalt schaffen.

«Ich beschäftige mich aktuell nicht mit dem Abstieg, sondern voll mit dem Klassenerhalt. Da ist noch alles drin. Was im Sommer passiert, passiert im Sommer», sagte der 44 Jahre alte Italo-Amerikaner im TV-Sender Bild auf die Frage, ob er mit dem Club auch wieder zurück in die zweite Liga gehen würde.

«Das liegt nicht nur an mir. Ich habe ein paar Chefs, die auch etwas zu entscheiden haben», sagte Matarazzo. «Ich bin voll hier beim VfB und ziehe meine Aufgabe zu 100 Prozent durch. Aber erstmal heißt das Ziel Klassenerhalt.» Der Vertrag des Trainers in Stuttgart gilt noch bis 30. Juni 2024. Der VfB liegt in der Fußball-Bundesliga zwei Spieltage vor Saisonende auf dem Relegationsrang 16.