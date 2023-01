VfB-Profi Ahamada vor Wechsel - Haraguchi und Dias kommen

«Leider ist es so, dass er mir nicht zur Verfügung stehen wird», sagte VfB-Trainer Bruno Labbadia einen Tag vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale am Dienstag beim SC Paderborn (18.00 Uhr/Sky). «Er ist momentan in London. Es ist noch nichts spruchreif, weil noch nichts unterschrieben ist», sagte Labbadia. Medienberichten zufolge will Crystal Palace den 20 Jahre alten Franzosen verpflichten.

Labbadia bedauerte den Abschied des Stammspielers sehr. Aus dem finanziellen Zwang heraus müsse der Verein Ahamada abgeben. «Das ist etwas, was nicht in meinem Sinne oder im sportlichen Sinne ist», sagte der Coach. «Wir müssen Dinge akzeptieren, die für die sportliche Situation nicht optimal sind.» Der Verein könne auch nur einen «Bruchteil» der Ablöse reinvestieren.

Ahamada war im Sommer 2021 aus dem Nachwuchs von Juventus Turin nach Stuttgart gewechselt. In den ersten Partien unter Labbadia war er Stammspieler, hatte allerdings auch schon einen Elfmeter verursacht und eine Gelb-Rote Karte kassiert.

Zwei Neuzugänge

Indes holte der VfB Mittelfeldspieler Genki Haraguchi vom 1. FC Union Berlin und Offensivmann Gil Dias von Benfica Lissabon. Das gaben die Schwaben bekannt. Der Japaner Haraguchi, der für den Ligarivalen aus Berlin in der laufenden Saison 19 Pflichtspiele bestritten hat, erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Der Portugiese Dias unterschrieb einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2025.

Er bringe «hervorragende fußballerische Qualitäten und einen enormen Erfahrungsschatz in unsere Mannschaft ein», sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth über den 31-jährigen Haraguchi. «Er kennt Deutschland und die Bundesliga aus seinen vorherigen Stationen und wird deshalb keine lange Anlaufzeit in der neuen Umgebung benötigen.» Der 74-malige japanische Nationalspieler Haraguchi war zuvor bereits für Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 aufgelaufen.

Der 26-jährige Dias sei ein «auf den Außenpositionen flexibel einsetzbarer Spieler, mit dem wir kurzfristig auf die Verletzung von Tiago Tomás reagieren, der aber auch längerfristig eine wertvolle Ergänzung unseres Kaders darstellt», erklärte Wohlgemuth.