Wo am Wochenende die Fußball-Bundesliga im TV zu sehen ist

An einer Fernsehkamera am Spielfeldrand ist die Aufschrift «Bundesliga» angebracht.

Auch der Streamingdienst DAZN ist live bei der Begegnung des Europa-League-Siegers gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister dabei.

Das größte Angebot ohne Zusatzkosten gibt es am Wochenende bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern. Die ARD präsentiert in der «Sportschau» am Samstag die Zusammenfassungen der Spiele vom Nachmittag und der Freitagspartie. Das Erste berichtet zudem am Sonntagabend im Ersten und in den 3. Programmen über die Spiele des Tages. Das ZDF hat im «Aktuellen Sportstudio» am Samstagabend die Höhepunkte der 15.30-Uhr-Begegnungen und des späten Top-Spiels Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen im Programm.

Sky überträgt am Samstag sowohl die Partien um 15.30 Uhr als auch das Topspiel um 18.30 Uhr live. Außerdem bietet der Bezahlsender die Konferenz an. Die Partien am Sonntag laufen bei DAZN.

Kostenfrei ist auch das Zweitliga-Spiel am Samstag. Der frei empfangbare Sender Sport1 überträgt die Partie Hansa Rostock gegen Arminia Bielefeld. Alle Partien der 2. Liga zeigt Sky für seine Kunden.