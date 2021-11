Asamoah: Moment für einen Wechsel an Tabellenspitze günstig

«Die Tatsache, dass er nach seiner Verletzung nun wieder dabei sein kann, macht den BVB für mich automatisch zu einem größeren Titelkandidaten als in den Wochen zuvor», schrieb Asamoah am Montag in seiner «Kicker»-Kolumne. «Man spürt und hat es nun ja auch in Wolfsburg gesehen, wie viel Haalands Präsenz ausmacht», meinte der 43 Jahre alte frühere Bundesliga-Profi.

Der BVB erwartet am Samstag (18.30 Uhr/Sky) zum Topspiel der Fußball-Bundesliga den Tabellenführer aus München, liegt einen Punkt hinter den Bayern auf Tabellenrang zwei. Haaland könne «mit seiner unbändigen Gier, die er verkörpert, die gesamte Mannschaft mitreißen. Die Bayern tun sich aktuell schwer. Der Moment für einen Wechsel an der Tabellenspitze am Samstag scheint günstig», meinte Asamoah und fügte an: «Wobei ich aus eigener Erfahrung sagen kann: In aller Regel sind die Bayern vor allem dann da, wenn es drauf ankommt.»

Der FC Bayern scheint als Spitzenreiter gerüstet für den Klassiker beim BVB. «Bei Bayern München ist man grundsätzlich immer bereit für Topspiele», sagte Trainer Julian Nagelsmann. Niklas Süle, Serge Gnabry und Jamal Musiala sammelten beim 1:0 gegen Bielefeld nach Corona-Pausen wieder Spielpraxis. Bei der Borussia vergrößerte die Rückkehr von Torjäger Haaland die Zuversicht, die Münchner zu überholen. Beim 3:1 in Wolfsburg traf Haaland kurz nach seiner Einwechslung.