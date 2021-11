Rose lobt Haaland nach Comeback: «Ein Unterschiedsspieler»

«Erling ist natürlich ein Unterschiedsspieler. Und wenn man als Mannschaft lange auf einen Unterschiedsspieler verzichten muss, dann macht das etwas mit dir», sagte Rose nach dem 3:1-Sieg beim VfL Wolfsburg. «Erling gibt dir Energie. Erling wollte sogar noch länger spielen. Dann kommt er rein und schießt sofort ein Tor. Das ist der Unterschied, den er macht. Wir sind froh, dass er wieder da ist.»

Der 21 Jahre alte Norweger hatte den Dortmundern seit dem 19. Oktober wegen einer Verletzung am Hüftbeuger gefehlt. Am Samstag in Wolfsburg wurde Haaland in der 72. Minute eingewechselt. Nur neun Minuten später schoss er den dritten Dortmunder Treffer an diesem Tag (81.).