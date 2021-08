Monaco und Eindhoven siegen - Volland und Götze treffen

AS Monaco hat sich auch dank Torschütze Kevin Volland in eine sehr gute Ausgangsposition für die Playoffs der Champions League gebracht.

Der von Niko Kovac trainierte Fußballclub gewann das Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde bei Sparta Prag verdient mit 2:0 (1:0). Damit reicht der Mannschaft mit Stürmer Volland und dem neuen Keeper Alexander Nübel im Rückspiel schon ein Remis für den Einzug in die Playoffs. Für den Ligue-1-Dritten der vorigen Saison hinter Lille und Paris Saint-Germain trafen Aurelien Tchouameni nach einem Eckball per Kopf (37.) und der frühere Bundesliga-Profi Volland (59.).

Auch Mario Götze nimmt mit der PSV Eindhoven Kurs auf die Playoffs. Der niederländische Fußball-Traditionsclub fertigte den FC Midtjylland aus Dänemark mit 3:0 (3:0) ab - in einer knappen Viertelstunde war die Partie entschieden. Englands Jungstar Noni Madueke (19.) brachte die PSV in Führung, der frühere Bundesligaprofi Götze erhöhte (29.), und Cody Gakpo machte alles klar (32.).

Die Rückspiele finden am 10. August statt. Die Sieger erreichen die Playoffs, in denen es um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League geht. Eindhoven würde in den Playoffs entweder auf Spartak Moskau oder Benfica Lissabon treffen, Monaco auf Genk oder Schachtjor Donezk.