RB Leipzig ohne Halstenberg bei Celtic

Warum Halstenberg im wichtigen Gruppenspiel am Dienstag (21 Uhr/DAZN) fehlt, gab der Club zunächst nicht bekannt. Nach dpa-Informationen wird der 31-Jährige allerdings nicht länger fehlen.

Nach dem 3:1 im Hinspiel vor einer Woche wird Leipzig im Celtic Park ansonsten in Bestbesetzung antreten. Die in der Bundesliga in Mainz pausierenden André Silva, Kevin Kampl und Josko Gvardiol werden wohl wieder in die Startelf rotieren.