Strafe auf Bewährung: Zuschauer-Teilausschluss für Dortmund

Vor dem Champions-League-Heimspiel des BVB (3:0) am 6. September gegen den FC Kopenhagen war es im Stadion zu kleineren Zwischenfällen gekommen. Die BVB-Profis wurden bei der Platzbegehung mit Leuchtraketen beschossen, von denen keine traf. Zudem wurden im Bereich des Gästeblocks Leuchtfackeln geworfen, im BVB-Block wurde Pyrotechnik abgebrannt. Kopenhagen muss 45.000 Euro zahlen und darf für ein internationales Spiel an Gästefans keine Karten verkaufen. Das gilt für ein Jahr auf Bewährung.

Die Dortmunder müssen zudem wegen Vorkommnissen bei der 1:2-Niederlage gegen Manchester City 5000 Euro zahlen. Bayer Leverkusen wurde wegen Verfehlungen der Fans während des Spiels beim belgischen Meister FC Brügge (0:1) mit insgesamt 66.250 Euro Strafe belegt. Für Eintracht Frankfurt fallen wegen des Abbrennens von Pyro beim Spiel gegen Sporting Lissabon Feuerwerk 29-625 Euro an. Der deutsche Meister FC Bayern München muss deswegen 20.500 Euro zahlen (2:0 gegen Inter Mailand).

Europa-League-Starter SC Freiburg wurden wegen der Vorkommnisse in den Partien gegen Olympiakos Piräus (3:0) und Qarabağ FK (2:1) insgesamt 18.000 Euro (7000 und 11 000 Euro) Strafe auferlegt. Für Bundesliga-Spitzenreiter 1. FC Union Berlin sind insgesamt 52.500 Euro angesetzt worden wegen Vergehen in den Europa-League-Partien gegen Saint-Gilloise (0:1) und den SC Braga (1:0). Der 1. FC Köln muss nach dem 4:2-Sieg in der Conference League gegen den 1. FC Slovacko insgesamt 9875 Euro zahlen.