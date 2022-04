Vor Benfica: Klopp denkt nicht an Pokal-Halbfinale

Liverpool-Coach Jürgen Klopp will trotz der komfortablen Ausgangsposition im Champions-League-Rückspiel gegen Benfica Lissabon (Mittwoch/21.00 Uhr/DAZN) keine Spieler für das Pokal-Halbfinale gegen Manchester City am Samstag schonen.

«Das nächste Spiel hat keinen Einfluss auf meine Aufstellung morgen», stellte Klopp klar. Dass seine Mannschaft das Hinspiel in Lissabon souverän mit 3:1 gewonnen hatte, sei «eine gute Basis», ergänzte der 54-Jährige. «Aber wenn sie ein Tor schießen, ändert sich das Spiel.»

Der «super intensive Spielplan» Liverpools und damit auch die zuletzt gespielte Partie beeinflusse hingegen seine Aufstellung, erklärte Klopp. Am Sonntag hatten sich die Reds in der Premier League ein intensives 2:2 mit dem Tabellenführer Man City geliefert, das Kräfte gekostet hat. «Soweit ich weiß, ist niemand verletzt, aber wir müssen sehen, wer frisch genug für das Spiel ist», sagte der Erfolgstrainer, dessen Team in der Liga nur einen Punkt weniger hat als City.

Dass seine Mannschaft nach dem Gewinn des Ligapokals auch in der Premier League, der Champions League und im FA Cup noch im Rennen ist und die Chance hat, in dieser Saison vier Titel zu gewinnen, sieht Klopp nüchtern. «Man kann nicht um vier Trophäen kämpfen, man kann nur Teil von vier Wettbewerben sein», sagte der 54-Jährige am Dienstag. «Dankenswerterweise sind wir dieses Jahr gut genug, dass wir nicht früh ausgeschieden sind.»