Corona: Argentinien muss auf Martínez verzichten

Der Stürmer von Inter Mailand habe sich mit dem Coronavirus infiziert und falle für die kommende Partie aus, teilte der argentinische Fußballverband mit. Lionel Messi hingegen hatte zuletzt zwar mit Grippesymptomen zu kämpfen, soll aber am Dienstag zur Nationalmannschaft hinzustoßen.

Die Albiceleste trifft am Freitag in Buenos Aires auf Venezuela und am Dienstag kommender Woche in Guayaquil auf Ecuador. Für die Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Katar ist die argentinische Nationalmannschaft bereits qualifiziert.