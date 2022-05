Das sind die Szenarien nach dem 0:0 der Preußen in Wiedenbrück

Die letzten Meter im nervenaufreibenden Titelrennen der Regionalliga West stehen auf dem Programm. Welche Konstellationen sind noch möglich? RW Essen bestreitet noch die samstägliche Partie ab 14 Uhr in Lotte gegen den SV Rödinghausen und erwartet am letzten Spieltag RW Ahlen. Preußen Münster spielt nach dem 0:0 gegen den SC Wiedenbrück am 38. Spieltag noch gegen den 1. FC Köln II. Münster wie Essen können noch auf 87 Punkte kommen. Essens Vorteil ist möglicherweise die Tordifferenz. Münsters Vorteil: Der SCP hat schon 84 Punkte geholt. Die Entscheidung über den Drittliga-Aufstieg fällt unausweichlich erst am 38. Spieltag.

37. Spieltag, Sieg Essen: Gewinnt Essen gegen Rödinghausen, zieht RWE nach Punkten – dann 84 – gleich mit dem SCP und ist Tabellenführer. Im Falle eines Sieges hat RWE dann auch das bessere Torverhältnis. Beide Mannschaften können Meister werden.

37. Spieltag, Remis Essen: Damit bliebe RWE zwei Punkte hinter Münster. Beide Mannschaften können Meister werden.

37. Spieltag, Niederlage Essen: Damit würde der Rückstand von RWE auf drei Punkte anwachsen. Beide Mannschaften können Meister werden.

Vor dem 38. Spieltag, beide Teams mit 84 Punkten: Gewinnen Münster und Essen ihr letztes Spiel unisono, entscheidet das Torverhältnis über den Aufstieg, in dieser Konstellation ginge RWE mit einem Vorteil in das letzte Spiel.

Vor dem 38. Spieltag, Münster 84, Essen 82: Ein Sieg für den SCP – und Münster ist aufgestiegen, da könnte RWE machen, was es will. Essen müsste gewinnen, um seine Restchance zu bewahren.

Vor dem 38. Spieltag, Münster 84, Essen 81: Münster würde ein Unentschieden gegen Köln zum Aufstieg genügen. Essen müsste gewinnen, um die Minichance auf den Aufstieg zu wahren und auf Münsters Niederlage hoffen.

38. Spieltag, Münster gewinnt gegen Köln, 87 Punkte: Essen muss dann gegen Rödinghausen und Ahlen gewinnen, um zunächst gleichzuziehen. Das Torverhältnis würde dann entscheiden. 87 Punkte nach 38 Spieltagen entsprechen einem Punktedurchschnitt von 2,28 je Spiel.

38. Spieltag, Münster spielt Unentschieden gegen Köln, 85 Punkte: Bei dann 85 Punkten müsste Essen eines der letzten beide Spiele verlieren, damit der SCP Meister wird. Essen hätte, bei einer Niederlage, dann 84 Punkte.

38. Spieltag, Münster verliert gegen Köln, 84 Punkte: Um Meister zu werden, muss Münster darauf hoffen, dass Essen aus den letzten beiden Spielen maximal zwei Remis holt, Essen hätte dann „nur“ 83 Punkte.