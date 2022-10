2:1 gegen St. Pauli: Freiburg mit spätem Siegtor

Der Pleite in der Liga folgt das glückliche Weiterkommen im Pokal. Erst in der 119. Minute gelingt den Freiburgern der Siegtreffer gegen Zweitligist St. Pauli.

Der SC Freiburg hat sich drei Tage nach der 0:5-Niederlage beim FC Bayern München mit einem Erfolgserlebnis zurückgemeldet und mit viel Mühe ins Achtelfinale des DFB-Pokals gekämpft. Der Vorjahresfinalist bezwang den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli am Mittwoch mit 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung.

Lukas Daschner hatte die Hamburger, die trotz personeller Abwehrsorgen wenige Tage nach dem 3:0 im Liga-Duell mit ihrem Stadtrivalen HSV lange stark dagegen hielten, in der 42. Minute in Führung gebracht. Nach dem Ausgleich durch Matthias Ginter (90.+3) drehte Michael Gregoritsch (119.) die Partie aber noch zugunsten des Bundesligisten.

Per Lupfer zur Führung

Freiburgs Trainer Christian Streich hatte nach der Pleite im Bundesliga-Topspiel am vergangenen Sonntag ordentlich rotiert und seine Startelf gleich auf sieben Positionen verändert. Im Tor der SC-Profis stand vor 33.500 Zuschauern erstmals in dieser Saison U21-Nationalkeeper Noah Atubolu, der sonst für die Drittliga-Mannschaft spielt. Aus der Anfangsformation von München blieben nur die Abwehr-Routiniers Christian Günter und Ginter, Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein und Offensivmann Ritsu Doan übrig. St. Pauli, das defensiv auf den gesperrten Manolis Saliakas und den verletzten Jakov Medic verzichten musste, begann mit drei Neuen - darunter der lange Zeit auffällige Stürmer Daschner.

Rund eine halbe Stunde lang passierte in beiden Strafräumen herzlich wenig. Die Gäste setzten hinten wie schon zuletzt gegen den HSV auf eine Dreier-/Fünferkette und ließen kaum Chancen der Freiburger zu. Auf der Gegenseite hielt Debütant Atubolu erst stark mit dem Fuß gegen Etienne Amenyido (37.), war fünf Minuten später dann aber chancenlos. Nach einem Fehler von Freiburgs Verteidiger Keven Schlotterbeck lief Daschner allein auf das Tor zu, blieb cool und traf per Lupfer zur Führung für den Außenseiter.

Siegtor zwei Minuten vor Abpfiff

Streich reagierte und wechselte zur Pause gleich viermal. Die Freiburger agierten offensiv nun griffiger, zunächst aber immer noch selten zwingend. Nachdem St. Paulis Amenyido gegen Atubolu das mögliche 2:0 vergeben hatte (55.), erhöhte der SC in der heißen Schlussphase der regulären Spielzeit aber doch noch den Druck - und kam durch Ginters Kopfball aus kurzer Distanz zum Ausgleich.

In der Verlängerung waren die Freiburger das bessere Team, der eingewechselte Gregoritsch erzeugte wesentlich mehr Gefahr als sein Vorgänger Nils Petersen. Zwei Minuten vor Schluss glückte Freiburg dann der Lucky Punch. Nach einer Ecke von Grifo verlängerte Ginter per Kopf auf Gregoritsch, der zum Sieg einnickte.

Genau wie in der Europa League, in der sie bereits sicher in der K.o.-Phase stehen, werden die Badener auch im Pokal wieder überwintern. Für St. Pauli, das vorige Saison erst im Viertelfinale am 1. FC Union Berlin scheiterte, ist der Wettbewerb beendet.