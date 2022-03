RB Leipzig im Halbfinale gegen Union - HSV gegen Freiburg

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss auf dem Weg in sein insgesamt drittes DFB-Pokalfinale den 1. FC Union Berlin bezwingen. Die Sachsen empfangen Mitte April den Ligarivalen.

Im zweiten Halbfinale bescherte Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte bei der Auslosung am Sonntag in der ARD-Sendung «Sportschau» aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund dem Zweitligisten Hamburger SV ein Heimspiel gegen den SC Freiburg.

Das Halbfinale der Männer wird am 19. und 20. April ausgetragen, das Finale steigt am 21. Mai in Berlin.