Dutt: Pokalfinale RB gegen Freiburg wird Duell auf Augenhöhe

Ex-Bundesliga-Trainer Robin Dutt am Spielfeldrand.

«Auch wenn Leipzig seit einigen Wochen sehr stabil geworden ist: Freiburg ist es die gesamte Saison über gewesen. Es wird in Berlin deswegen ein Duell auf Augenhöhe werden», schrieb Dutt in einem Beitrag für den «Kicker». «RB hat vielleicht auf Strecke mehr Potenzial, weil man größere finanzielle Mittel und einen starken Geldgeber hat. In diesem Spiel spielt das aber keine Rolle.»

Der SC Freiburg hatte sich im Halbfinale gegen den Hamburger SV durchgesetzt, RB Leipzig am Mittwochabend das Duell mit Union Berlin 2:1 gewonnen. Das Finale ist am 21. Mai in Berlin.

Dutt, selbst von 2007 bis 2011 Trainer dort, lobte die Kontinuität beim SC Freiburg. «Allein in der Ära Christian Streich hatte der Hamburger SV seit Ende 2011 fünfzehn verschiedene Trainer», rechnete Dutt vor. Es sei verwunderlich, wieso nur Freiburg es schaffe, sich von solchen Entwicklungen zu lösen - und der Großteil der anderen Clubs nicht. «Inzwischen spielt der vermeintliche Zwerg mit dieser Strategie um die Champions League mit, aber daran scheint sich sonst niemand zu orientieren.»