Entscheidung des Serie-A-Gerichts steht aus

Wie die italienische Fußball-Liga mitteilte, prüft das Sportgericht die vier betroffenen Spiele. Am 6. Januar wurden zum Rückrundenauftakt in der Serie A die Begegnungen Atalanta Bergamo gegen den FC Turin, FC Bologna gegen Inter Mailand, AC Florenz gegen Udinese Calcio und US Salernitana 1919 gegen den FC Venedig abgesagt. Grund dafür waren zahlreiche Corona-Fälle in den Teams, weswegen die örtlichen Gesundheitsbehörden Mannschaften teils unter Quarantäne gestellt hatten.

Das Gericht wolle sich damit Zeit einräumen, interpretierte das Sportblatt «Gazzetta dello Sport» das Vorgehen. Die mögliche Entscheidung am grünen Tisch, sprich dass die nicht angetretene Mannschaft mit 0:3 verliert, blieb damit zunächst aus. Am 18. Januar will das Gericht der Mitteilung zufolge über die Partie Udinese Calcio gegen Salernitana 1919 entscheiden, die am 21. Dezember 2021 ebenfalls wegen vielen Corona-Ansteckungen bei dem süditalienischen Club aus Salerno ausgefallen war.