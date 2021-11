Erste Saisonpleite: Liverpool verliert bei West Ham

Der FC Liverpool hat am 11. Spieltag der englischen Premier League die erste Niederlage der laufenden Saison kassiert. Im Auswärtsspiel bei West Ham United verloren die Reds 2:3 (1:1).

Nach dem zweiten sieglosen Ligaspiel in Serie rutschte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp in der Tabelle auf den vierten Platz ab.

Durch ein Eigentor von Keeper Alisson (4. Minute) gerieten die Reds im Osten Londons früh in Rückstand. Der Verdacht auf ein vorausgegangenes Handspiel von Angelo Ogbonna wurde durch den Videobeweis widerlegt. Gegen tiefstehende Hammers kam Liverpool lange nicht zum Abschluss. Erst ein genialer Freistoß von Trent Alexander-Arnold (41.) aus rund 20 Metern brachte den Ausgleich.

In der zweiten Hälfte der intensiv geführten Partie entwickelte sich ein unterhaltsamer Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, wobei West Ham effizienter war. Pablo Fornals (67.) mit einem Flachschuss von außerhalb des Strafraums und Kurt Zouma (74.) per Kopfball nach einer Ecke trafen für die Gastgeber. Nach dem Anschlusstor für Liverpool durch den eingewechselten Divock Origi (83.) musste die Elf von Trainer David Moyes bis in die Nachspielzeit zittern, bevor im London Stadium gejubelt wurde.

Mit nun 23 Punkten zog West Ham United in der Premier-League-Tabelle am FC Liverpool (22 Punkte) vorbei und kletterte auf Platz drei. Punktgleich auf dem zweiten Platz steht Meister Manchester City hinter Tabellenführer FC Chelsea, der 26 Zähler auf dem Konto hat.