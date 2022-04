Ex-Nationaltorwart Reck verlässt Regionalligisten

Man sei «gemeinsam übereingekommen», den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, gaben die Niedersachsen bekannt. Recks Ziel sei es «weiterhin, unter professionellen Bedingungen zu arbeiten», wird der 57-Jährige in der Mitteilung zitiert.

Der frühere Werder- und Schalke-Torwart übernahm den Dorfclub aus der Nähe von Oldenburg in der Winterpause der Saison 2019/20. Kurz darauf begann die Coronavirus-Pandemie. «Ich habe hier in den zweieinhalb Jahren meine Ziele mit dem Verein erreicht», sagte Reck. «Wir haben in jeder Saison die Herausforderung Klassenerhalt gehabt und diese Aufgabe gemeinsam gemeistert. Dieses wird uns auch dieses Jahr gelingen.»

Der zweimalige deutsche Meister mit Werder Bremen trainierte im Profibereich bereits Fortuna Düsseldorf sowie den MSV Duisburg. Zudem gehörte Reck mehrere Jahre zum Trainerstab des FC Schalke 04.