Fallbrock entscheidet das Derby gegen Bielefeld per Kopf für Preußen

Dem Gegner im Derby mit großer Leidenschaft die Stirn geboten und den jüngsten Trend gestoppt haben die B-Junioren von Preußen Münster. Ausnahmsweise in Gelmer und bei schweren äußeren Bedingungen feierte die kampf- und laufstarke Elf ein 1:0 (0:0) über Arminia Bielefeld und nistet sich erst einmal im gehobenen Liga-Mittelfeld ein.

Die bisher wenig durchschlagskräftigen Gäste (fünf Tore in fünf Spielen) dürften sich am Ende gewünscht haben, einen Stürmertyp wie Benedikt Fallbrock in den Reihen zu haben. Der ungemein einsatzfreudige und robuste Preuße sorgte mit seinem siebten Saisontreffer für die Entscheidung und war von keinem Gegenspieler kleinzukriegen.

Evers macht Tempo

„So ein Derby bietet immer die beste Chance, sich zu belohnen“, sagte Trainer Moritz Glasbrenner. „Wir mussten uns reinkämpfen und haben das vollauf beherzigt. Die Mentalität war da.“ Auch der offensive Außen Benjamin Evers personifizierte als nimmermüder Metermacher diese Tugend – dass er regelmäßig die besten körperlichen Werte liefert, belegte er eindrucksvoll.

Gegen böige Winde geriet Münster zunächst unter Druck. Bielefelds Harun Köse vergab eine Doppelchance (7.), die dribbelstarken Offensiven spielten auf tiefem Rasen ein paar Mal ihre Vorteile aus. SCP-Keeper Steffen Kauling, ins Risiko gezwungen, rettete wiederholt an der Sechzehnerkante. Im laufintensiven Duell kreierten die Preußen zunächst wenige Torchancen, aber ihre Zielstrebigkeit nahm zu.

Fallbrock köpfte eine Hereingabe von Kende Katko ins Tor (45.) und versuchte es auch danach immer wieder. Es ging rauf und runter, es wurde gerackert und gegrätscht in einem stets fairen Rahmen. Und die sehr homogenen Preußen ließen kaum noch was zu.

SCP: Kauling – Katko, Hoti, Kronenberg, Höpfner – Rosing (53. Fajic), Häusler – Papenfort (62. Kentrup), Begovac (77. Reich), Evers – Fallbrock