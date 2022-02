Farrona Pulido bei Preußen im Aufwind – ist der Knoten jetzt geplatzt?

In den vergangenen Wochen lief es für Manuel Farrona Pulido nicht optimal. Der 28-Jährige war bei Preußen Münster zwar gesetzt, aber brachte sich zu selten effektiv ein. Nun traf er am Wochenende doppelt und gab sich hinterher selbstkritisch wie analytisch. Der Routinier hofft, dass die Tore eine kleine Wende herbeiführen.

Wer neben dem Platz mit Manuel Farrona Pulido spricht, der trifft auf einen extrem reflektierten Fußballer. Einen, der sich viele Gedanken macht und nicht nach Ausreden sucht. Sowohl was seine eigenen Leistungen betrifft als auch die der Mannschaft. Am Samstag war er als Doppeltorschütze gefragt. Das war Balsam, schließlich hatte es in den Wochen zuvor auch Kritik an ihm gegeben.