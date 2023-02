Freiburg-Coach Streich glaubt an Chance gegen Juventus

«Beim Kicken gibt's immer Chancen im Vergleich zu anderen Sportarten», sagte der 57-Jährige. «Wenn die vermeintlich unterlegene Mannschaft einen guten Tag hat und die vermeintlich überlegene in Schwierigkeiten kommt, dann gibt's immer Chancen. Das ist einer der zahlreichen Gründe, warum so viele Menschen auf diesem Planeten immer wieder Fußball schauen.»

Die Breisgauer spielen gegen den italienischen Rekordmeister um den Einzug ins Viertelfinale. Das Hinspiel findet am 9. März in Italien statt, das Rückspiel ist eine Woche später in Freiburg. «Wer da alles gespielt hat in dem Verein, was für Größen, da freuen wir uns, weil es eben kein Freundschaftsspiel ist und wir Turin zur Saisoneröffnung empfangen, sondern weil es ein europäischer Wettbewerb ist», sagte Streich.