Freude bei Lewandowski nach Barça-Ankunft: «Neues Kapitel»

«Meine Ziele sind immer hoch, ich will immer gewinnen», sagte der 33 Jahre alte frühere Bayern-Stürmer in einem Interview seines neuen Vereins. «Wir haben so viele gute Spieler mit großer Qualität, wir können sehr weit kommen. Mit diesem Team können wir viel erreichen in dieser Saison.» Die Münchner und der spanische Club hatten sich am Wochenende auf den Transfer des Stürmers geeinigt.

Spanischen Medien zufolge war der polnische Fußball-Nationalstürmer bereits am Sonntag in Miami angekommen, wo sich sein neues Team derzeit auf US-Tour befindet. Demnach soll Lewandowski am heutigen Montag den Medizincheck absolvieren und vorgestellt werden. Ein Debüt schon im Test gegen Inter Miami am Mittwoch soll aber eher unwahrscheinlich sein. «Ich genieße es, hier zu sein», sagte der Torjäger, der von Barça-Präsident Joan Laporta per Handschlag begrüßt wurde und am Strand für die Kameras posierte. «Die letzten Tage waren sehr lang, aber jetzt ist der Deal geschafft, und ich kann mich auf ein neues Kapitel in meinem Leben, eine neue Herausforderung konzentrieren.»

Den Wechsel zu den Katalanen bezeichnete er nach acht Jahren beim FC Bayern als «nächsten Schritt». «Ich wollte immer in LaLiga spielen, immer für einen großen Club spielen», sagte Lewandowski. Von der Spiel-Philosophie seines neuen Trainers Xavi Hernández sei er sofort überzeugt gewesen: «Ich habe mit Xavi gesprochen und wusste von Beginn an, dass der Club mit ihm auf einem guten Weg ist. Es war einfach für mich, mich für Barcelona zu entscheiden», sagte er. «Er hat hier eine wunderbare Zukunft, und ich will Teil davon sein.»