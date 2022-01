Für Preußen darf es in Lotte auch mal die brachiale Variante sein

164 Fans von Preußen Münster dürfen am Samstag (14 Uhr) auf der Tribüne Platz nehmen, wenn der Titelanwärter bei den SF Lotte seine fünfwöchige Winterpause beendet. „Eine nette Geste“, findet Clubsprecher Marcel Weskamp. Auswärtszuschauer sind aktuell keine Selbstverständlichkeit.

Dass die wenigen Auserwählten einen fußballerischen Leckerbissen zu sehen bekommen, scheint ausgeschlossen. „Der Platz dort war immer gleich, immer schlecht“, sagt Trainer Sascha Hildmann. „Zu sehr wollen wir das nicht zum Thema machen, auch wenn wir eine technisch feine Mannschaft sind. Wir müssen einen Mittelweg finden.“ Dass Drittligist SC Verl am Sonntag an Ort und Stelle noch gegen die Würzburger Kickers antrat, machte den Belag nicht besser. „Es geht darum, dass wir nicht in Schönheit sterben“, so der Coach. „Karo einfach kann auch sehr erfolgreich sein.“ Die brachiale Variante mit langen Bällen ist also ab und an gefragt.

Lotte „schwer zu lesen“

Über den Gegner weiß der 49-Jährige weit weniger Bescheid. „Schwer zu lesen“, seien die Sportfreunde. „Man erfährt wenig. Ich verlasse mich auf das, was wir aus dem Hinspiel noch wissen. Lotte wird alles reinwerfen.“ Im August gewann der SCP, hätte aber angesichts der Chancen auch ein Schützenfest feiern können. Ein Dilemma, das im Laufe der Hinrunde doch noch öfter bestraft wurde.

Doch Hildmann sieht eher das Gute: „Wir haben elf Spiele nicht verloren, das haben wir nicht vergessen. Klar, es ist in gewisser Hinsicht ein Neustart, noch sind wir in der Orientierungsphase. Aber wir können uns auf unsere Grundlagen stützen. Diese Automatismen haben uns immer starkgemacht.“ Die betreffen Abläufe und Spielprozesse, aber natürlich auch das Personal. Lukas Frenkert drängt als Linksverteidiger nach seiner Rückkehr in die Startelf. Dazu passt, dass der Trainer voraussagt: „In den nächsten Wochen kommt es viel auf Standards an, auch auf lange Einwürfe.“ Am spannendsten ist die Besetzung des zweiten offensiven Flügels neben Henok Teklab. Manuel Farrona Pulido, Alexander Langlitz, Deniz Bindemann – alles denkbar. Fehlen werden hingegen Pechvogel Manfred Kwadwo, dessen Comeback sich nach einem Pressschlag im Training verschiebt, und Robin Ziegele (Magen-Darm-Infekt). Für Luke Hemmerich kommt die Partie nach überstandener Sehnenreizung noch ein, zwei Tage zu früh.

Hildmann hat nichts zu meckern

Doch Hildmann ist zuversichtlich. „Wir hatten eine gute Woche, die ganze Vorbereitung war sehr ansprechend. Die beiden Testspiele waren top. Die Jungs haben sehr konzentriert und seriös gearbeitet.“ Nichts zu meckern also. Alle Preußen hoffen, dass das auch am Samstag gegen 16 Uhr noch gilt.

- 750 Zuschauer sind eine Woche später im Heimspiel gegen Wegberg-Beeck zugelassen. Die Karten wurden bereits im Losverfahren vergeben. Leichte Hoffnung, dass das Kontingent nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag noch aufgestockt werden darf, hat der Verein aber durchaus.



SCP: Schulze Niehues – Schauerte, Scherder, Hoffmeier, Frenkert – Klann – Remberg, Deters – Langlitz, Wegkamp, Teklab

Liveticker aus Lotte ab 13.30 Uhr: www.wn.de/scp