Preußen gewinnt Testspiel in den Niederlanden

Weil den Preußen reihenweise die Punktspielgegner ausgehen, trat der Fußball-Regionalligist am Montagmittag außerplanmäßig zum Test gegen den niederländischen Zweitligisten De Graafschap in Doetinchem an. Ohne Zuschauer und ohne den erkrankten Cheftrainer Sascha Hildmann, dafür mit Rückkehrer Jules Schwadorf reichte es zu einem lockeren 3:0 (2:0)-Erfolg.

Das Jahr 2022 ist inzwischen einen Monat alt, in der Fußball-Regionalliga waren in diesen gut 30 Tagen immerhin schon drei Spieltage angesetzt – doch die Preußen bereiteten sich bislang nur auf die Auswärtsspiele vor, absolviert wurde noch keins – nur die Heimpartie gegen Wegberg Beeck konnte bislang abgehakt werden und offenbarte beim zähen 1:0-Erfolg durchaus noch Praxislücken. Und so verabredeten die Preußen nach der Absage der Partie beim SV Rödinghausen kurzfristig einen Testtermin in den Niederlanden – ins Nachbarland bestehen ohnehin traditionell gute Kontakte, Sportdirektor Peter Niemeier hat zusätzliche heiße Drähte zur Verfügung.

Trainer Hildmann muss passen – Cordes übernimmt

Und so parkte der Preußenbus am Montagmittag in Doetinchem zum außerplanmäßigen Sparring mit dem niederländischen Zweitligisten de Graafschap. Trainer Sascha Hildmann hatte den Bus voll geladen und schickte dann die Elf auf dem Platz, die unter den aktuellen Voraussetzungen wohl auch in Rödinghausen gestartet wäre, der Trainer selbst musste allerdings mit Magen-Darm-Problemen passen, für ihn übernahm Co-Trainer Luis Cordes das Kommando am Spielfeldrand. Mit Robin Ziegele und Jannnik Borgmann in der Innenverteidigung für Simon Scherder (Corona) und Marcel Hoffmeier (Zerrung) und mit der Offensive, die bereits für die ersten Punkte des Jahres verantwortlich zeichnete, also mit Gerrit Wegkamp in zweiter Angriffslinie hinter den drei Offensiven, Henok Teklab, Thorben Deters und in vorderster Front Alex Langlitz. Und genau diese Abteilung sorgte dann kurz vor dem Wechsel für die 2:0-Pausenführung der Preußen. Erst setzte Wegkamp Langlitz in Szene (40.), dann vollstreckte Deters nach Vorbereitung von Teklab zum zweiten Streich (44.).

Schwadorf meldet sich zurück

Nach der Pause stellte Cordes dann auf vier Positionen um, gönnte den beiden Neuverpflichtungen Darius Ghindovean und Thomas Kok Spielpraxis, Marvin Thiel und Manuel Farrona Pulido durften ebenfalls fortan mitmischen. Es war der Start der munteren Wechselspielchen, in deren Fortsetzung auch noch Jan Dahlke Luke Hemmerich und erstmals nach fast halbjähriger Verletzungspause auch Jules Schwadorf zum Einsatz kamen. Dahlke führte sich direkt als Torschütze ein, als er nach 69 Minuten und Zuspiel von Farrona Pulido das 3:0 gegen den Tabellenfünften der Keuken Kampioen Divisie erzielte.

Vier Minuten vor Spielende humpelt dann noch Lukas Frenkert leicht angeschlagen vom Feld und seine Kollegen brachten den Erfolg zu zehnt über die Zeit. Für Trainer Cordes eine durchaus gelungene Einheit mit der üblichen Einschränkung: "Es hätten durchaus noch ein paar Tore mehr sein können." Viel Balleroberungen und ein überzeugendes Pressing hatten die Partie zu einer durchaus runden Sache gemacht. Zufrieden war auch Comebacker Jules Schwadorf: "Es hat richtig Spaß gemacht, wieder dabei zu sein."

Dann ging es zurück nach Münster, wo am Samstag dann der Ernstfall gegen RW Ahlen ansteht.

Preußen Münster: Schulze Niehues - Schauerte (63. Hemmerich), Ziegele, Borgmann, Frenkert - Klann (46. Kok) - Remberg (46. Ghindovean), Wegkamp (63. Schwadorf) - Teklab (46. Thiel), Langlitz (61. Dahlke), Deters (46. Farrona Pulido)