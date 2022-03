Geschäftsführer Niewöhner hört bei den Preußen auf

Für Bernhard Niewöhner ist am Saisonende Schluss. Der Geschäftsführer von Preußen Münster kam auf Umwegen nach dem eigentlichen Ruhestand in diese Verantwortung. Nun erklärt der 71-Jährige, dass er dem Club erhalten bleiben möchte. Der Verein stellt sich im Sommer dann neu auf.

Bernhard Niewöhner (r.) an seinem Schreibtisch auf der Geschäftsstelle. Am Saisonende wird er ihn räumen.

Ein Urgestein tritt am 30. Juni an der Hammer Straße ab. Das heißt nicht, dass Bernhard Niewöhner ab dem Sommer mit Preußen Münster überhaupt nichts mehr am Hut, das wäre schlicht undenkbar. Aber seinen Posten als alleiniger Geschäftsführer des Regionalligisten räumt der 71-Jährige, der vor fünfeinhalb Jahren eigentlich gerade seinen Ruhestand begonnen hatte, ehe plötzlich ganz neue Aufgaben beim SCP auf ihn zukamen. „Ich gehe jetzt quasi zum zweiten Mal in Rente“, sagt er.