Gestiegene Leistungsdichte und Preußen in der Favoritenrolle

Die Regionalliga West beginnt am Freitag mit dem Schlager zwischen RW Oberhausen und Alemannia Aachen. Die Favoriten sind Preußen Münster und der Wuppertaler SV. Wir geben einen Überblick über die einzelnen Mannschaften. Qualitativ, so der Tenor, sind alle näher zusammengerückt.

Die Ergebnisse der Umfrage unter den 18 Trainern der Fußball-Regionalliga West waren wenig überraschend. Alle nannten Preußen Münster als einen der Top-Favoriten auf die Meisterschaft, kaum seltener wurde der Wuppertaler SV erwähnt. Ja, Fortuna Köln und RW Oberhausen dürften auch oben mitmischen, zudem der SV Rödinghausen. Ach ja, eine Zweitvertretung könnte für eine Überraschung sorgen, am ehesten scheint der 1. FC Köln dazu in der Lage. Vergessen wurde dagegen Alemannia Aachen von den meisten, aber der frühere deutsche Vizemeister hat nach gerade so überstandenem Abstiegskampf die Rolle des „Dark Horse“ inne – wie der SC Paderborn, der vor einigen Jahren fast aus der 3. Liga abgestiegen wäre, in den folgenden Jahren aber hoch in die Bundesliga marschierte. Aachen wie Paderborn? Wer weiß ...