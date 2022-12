Gündogan zu WM-Aus: «Herausforderung, darauf klarzukommen»

Manchester (dpa)

Nationalspieler Ilkay Gündogan trägt noch immer schwer am frühen WM-Aus der deutschen Auswahl in Katar. «Es ist mein drittes großes Turnier mit dem DFB-Team in Folge, das extrem frustrierend endet und dieses Mal ist es echt eine Herausforderung, darauf klarzukommen», schrieb der Mittelfeldspieler von Manchester City auf Instagram.

Von dpa