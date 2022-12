Rücktritt? So reagieren Bundestrainer Hansi Flick und Oliver Bierhoff

Hansi Flick und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft sind bei der WM in Katar krachend gescheitert. Unmittelbar nach dem Aus in der Vorrunde bezog der Bundestrainer Stellung und sprach auch über seine persönliche Zukunft.

Bundestrainer Hansi Flick (57) flüchtete eilig vom Ort des nächsten WM-Desasters, seine blamierten Spieler blieben fassungslos zurück. Der deutsche Fußball liegt vier Jahre nach dem historischen Vorrunden-Aus schon wieder am Boden. Nach Joachim Löw in Russland hat es auch Nachfolger Flick bei der WM in Katar böse erwischt. Das dürftige 4:2 (1:0) im letzten Gruppenspiel gegen das limitierte Costa Rica nach späten Joker-Toren von Kai Havertz (73./85. Minute) und Niclas Füllkrug (89.) reichte am Donnerstag in Al Chaur nicht für den Einzug in die K.o.-Runde. Japans überraschender 2:1-Sieg gegen Spanien riss die DFB-Auswahl aus allen Achtelfinal-Hoffnungen.

Flick will trotz des Scheiterns in der WM-Vorrunde im Amt bleiben. „Von meiner Seite schon, mir macht es Spaß. Wir haben eine gute Mannschaft, gute Spieler, die nachkommen. Von daher liegt es nicht an mir“, sagte der Coach in der ARD.

Einzelkritik: Deutschland gegen Costa Rica Manuel Neuer: Eine Glanztat gegen Fuller (42. Minute). Beim Ausgleich machtlos. Beim zweiten Gegentor unglücklich. Ein ganz bitterer Rekordabend im 19. und wohl letzten WM-Spiel. Note: 4 Foto: www.imago-images.de Joshua Kimmich: Erstmals unter Flick für 45 Minuten auf rechts zurückversetzt. Fand dort kaum ins Spiel. Auch in der zweiten Halbzeit als Sechser genügte er nicht den hohen Ansprüchen. Note: 4 Foto: www.imago-images.de Niklas Süle: Der Dortmunder fand nach dem Japan-Fehlstart nie in dieses Turnier. Zu weit weg von seinen Gegnern. Paradebeispiel war das zweite Gegentor. Note: 5 Foto: www.imago-images.de Antonio Rüdiger: Was für ein Bock gegen Fuller (42.) und konfus beim zweiten Gegentor. Schaltete sich am Schluss immer mehr offensiv ein – ohne Fortune. Note: 4 Foto: www.imago-images.de David Raum: Im Anfangsschwung mit guten Flanken. Verlor im Laufe des Spiels zu sehr an Tempo. Bei Costa Ricas Kontern nicht stabil. Note: 4 Foto: www.imago-images.de Leon Goretzka: Der Münchner war nicht fit. Das sah man von der ersten Minute. Ohne seine typische Dynamik. Zur Halbzeit mit muskulären Problemen raus. Note: 4 Foto: www.imago-images.de Ilkay Gündogan: Verteilte im Zentrum fleißig die Bälle, in die gefährlichen Zonen kam er zu selten. Musste dann aus taktischen Gründen für Füllkrug (55.) weichen. Note: 4 Foto: www.imago-images.de Leroy Sané: Startete mit viel Tempo ins 50. Länderspiel. Schuf in der engen Gegnerdefensive Räume. Für das erste WM-Tor reichte es auch für ihn nicht. Note: 3 Foto: www.imago-images.de Jamal Musiala: Dribbeln, dribbeln, dribbeln. Die Fans raunten vor Begeisterung. Das erste WM-Tor gelang dem jungen Münchner bei der WM-Premiere nicht. Note: 3 Foto: www.imago-images.de Serge Gnabry: Der deutsche Power-Man. Beruhigte mit erstem Kopfballtor im DFB-Dress erstmal die Nerven. Suchte den Abschluss. Aber zum großen Retter wurde er nicht. Note: 2 Foto: www.imago-images.de Thomas Müller: Das war kein WM-Niveau mehr. Konnte Flicks Vertrauen nicht zurückzahlen. Zu viel Flipper-Fußball. Ein trauriges Turnierende für den Rio-Weltmeister. Note: 5 Foto: www.imago-images.de Lukas Klostermann (ab 46. Minute): Kam für die zweite Halbzeit als rechter Verteidiger. Mit zu wenig Aktionsradius, um den nötigen Torwirbel auszulösen. Note: 4 Foto: www.imago-images.de Niclas Füllkrug (ab 55. Minute): Warf als Joker wieder alles rein. Scheiterte erst an Costa Ricas Torwart Navas. Sein zweites WM-Tor war dann ein nutzloser Schlusspunkt. Note: 2 Foto: www.imago-images.de Kai Havertz (ab 66. Minute): Kam in der Schlussoffensive und traf doppelt. Doch die Tore des Chelsea-Stürmers reichten nicht mehr. Note: 1 Foto: www.imago-images.de Mario Götze (ab 66. Minute): Der Frankfurter kam beim WM-Comeback wie gegen Japan als Joker. Eine Chance, mehr nicht. Der Rio-Moment ließ sich nicht wiederholen. Note: 3 Foto: www.imago-images.de Matthias Ginter (ab 90.+3): Der Freiburger bekam von Flick beim dritten WM-Turnier in der Nachspielzeit noch seine ersten WM-Minuten geschenkt. Ohne Note Foto: www.imago-images.de

Der Bundestrainer und ehemalige Coach des FC Bayern München will das Team trotzdem zur Heim-Europameisterschaft 2024 führen. Ihn reize die Aufgabe, mit der Mannschaft zu arbeiten, beteuerte er. Der für die Fußball-Nationalmannschaft zuständige DFB-Direktor Oliver Bierhoff erklärte: „Hansi Flick hat einen Vertrag bis 2024 und ich gehe davon aus, dass er ihn erfüllen wird.“

DFB-Direktor Bierhoff: „Habe keine Argumente“

Auch Bierhoff selbst will trotz des erneuten Scheiterns der Nationalmannschaft in der WM-Vorrunde keine persönlichen Konsequenzen ziehen. „Das schließe ich gerade aus“, sagte der 54-Jährige. Der DFB-Direktor verwies in der ARD auf seine 18 Jahre Arbeit für den Verband und mahnte, seine gesamte Bilanz zu betrachten. „Ich habe ein sehr gutes Gefühl für mich“, beteuerte der frühere Nationalspieler.

Er wisse allerdings, dass nach den jüngsten WM-Debakeln und dem frühen Aus im Achtelfinale der EM im vergangenen Jahr nun auch er infrage gestellt werde. „Leider habe ich keine Argumente mit drei schlechten Turnieren, die ich dagegenhalten könnte“, räumte Bierhoff ein. Er werde sich der Diskussion stellen und seine Verantwortung tragen.

Das blamable Aus in Katar habe ihn geschockt. „Unfassbar, weil wir natürlich schon an die Chance geglaubt haben“, sagte Bierhoff. Er spüre „riesige Enttäuschung und auch Wut“. Es dürfe aber nun nicht mit dem Finger auf vermeintliche Schuldige gezeigt werden.

Bundestrainer Flick: So sieht's in der DFB-Kabine aus

Bundestrainer Flick räumte ein: „Meine Enttäuschung ist riesengroß, das müssen wir erstmal verarbeiten.“ Sein Team habe gegen Costa Rica genügend Chancen für einen höheren Erfolg gehabt. „Das Aus hat sich heute nicht entschieden, es waren 20 Minuten gegen Japan“, sagte Flick mit Blick auf das 1:2 zum WM-Auftakt. „Wir hatten keine Effizienz in diesem Turnier“, bekannte Flick.

Während der Pressekonferenz sagte Flick, er wolle das WM-Debakel „sehr, sehr schnell“ aufarbeiten. „Ich bin immer einer, der sehr kritisch ist, und das wird auch in die Analyse mit einfließen.“ Aus der Kabine berichtete der Bundestrainer, auch dort sei die Enttäuschung „riesengroß“ gewesen.