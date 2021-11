Heißer Freitag für Preußen und die Konkurrenz aus der Spitzengruppe

Am nächsten Freitag geht es zur Sache in der Spitzengruppe der Regionalliga West. Preußen Münster erwartet den SV Lippstadt, doch auch Tabellenführer RW Essen und Mitverfolger Wuppertaler SV sind am Ball. Das Rennen um die beste Ausgangslage ist bis zum Ende der Hinrunde extrem eng.

Fünf Spieltage bringt die Hinrunde den Regionalligisten im Westen noch. Für Preußen Münster ergibt sich die Chance, die eigene Position im Vorderfeld zu untermauern. Allerdings haben es die Aufgaben in sich.

Am Freitag (19.30 Uhr) ist mit dem SV Lippstadt ein Team zu Gast, das eine sehr stabile Saison spielt, hier ist der SCP aber zweifellos Favorit. Anschließend (13. November) kommt es gegen RW Oberhausen schon zu einem Verfolgerduell, ehe es zum Schlusslicht KFC Uerdingen geht (20. November). Die letzten beiden Prüfungen der ersten Saisonhälfte werden dann richtig happig. Am 27. November ist der SC Wiedenbrück zu Gast, der sicher das Überraschungsteam schlechthin in der Liga ist. Die Ostwestfalen, zu denen im Sommer die Ex-Adler Benedikt Zahn und Ousman Touray wechselten, liegen nur fünf Zähler hinter den Münsteranern und haben noch eine Begegnung mit den SF Lotte ausstehen. Noch nicht exakt terminiert, aber definitiv eine weitere schwere Nuss ist das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln II am ersten Dezember-Wochenende. Die kleinen Geißböcke sind Sechster und haben als beste U 23 drei Punkte weniger auf dem Konto.

Zwei weitere Spieltage bis Weihnachten

Bis Weihnachten stehen dann für die Preußen (zuletzt zehn von zwölf möglichen Punkten) noch die Begegnungen bei Sorgenkind Alemannia Aachen und gegen Borussia Mönchengladbach II an.

Doch auch die Konkurrenz muss sich noch komplizierter Gegner erwehren. Spitzenreiter RW Essen tritt in Gladbach, gegen Lotte, beim FC Wegberg-Beck, gegen den SV Rödinghausen und bei RW Ahlen an. Der Tabellenzweite Fortuna Köln hat Auswärtsspiele in Wiedenbrück, Aachen und Lotte vor der Brust und empfängt zu Hause im Stadtderby die FC-Zweite sowie Gladbach.

Vor einem Jahr gingen BVB und RWE vorneweg

Allein der nächste Freitag, wenn der SCP Lippstadt erwartet, Köln II auf den Vierten Wuppertaler SV tritt und RWE zu den Fohlen reist, hat es mit Blick auf die Spitzengruppe in sich. Die Weststaffel hat sich, nachdem im Vorjahr Borussia Dortmund II und RWE früh vornewegmarschierten, zu einer spannenden und ausgeglichenen Klasse entwickelt. Das kann auch den Preußen nur recht sein.