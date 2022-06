Jannik Borgmann verlässt Preußen Münster und wechselt zu RW Ahlen

Jannik Borgmann verlässt den SC Preußen Münster. Wie am Freitag bekannt wurde, zieht es den Defensivmann in die Nachbarschaft, der 24-Jährige wechselt zum Regionalliga-Konkurrenten RW Ahlen. Dort unterzeichnete er für zwei Jahre.

Der Abgang von Jannik Borgmann hatte sich in den vergangenen Tagen angedeutet, nun ist er offiziell. Der 24-Jährige verlässt den Regionalligisten SC Preußen Münster und schließt sich dem Klassenrivalen und Nachbarn RW Ahlen an. Bei dem Team aus dem Wersestadion unterschrieb der 1,96 Meter große Defensivspieler einen Zweijahresvertrag. „Es ist für uns schon ein Schritt nach vorne, dass sich ein Spieler, der auch in Münster hätte bleiben können, für uns entscheidet“, sagt Ahlens Sportvorstand Joachim Krug.

Borgmann war 2016 vom VfL Osnabrück zurück zum SC Preußen gekehrt, kam beim Vizemeister in der abgelaufenen Saison auf 15 Einsätze. Dabei erzielte er ein Tor – den 2:1-Siegtreffer gegen Alemannia Aachen.