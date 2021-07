Jules Schwadorf nimmt nach Extraschichten seinen zweiten Preußen-Anlauf

Münster

Die erste Saison im Preußen-Trikot hielt für Jules Schwadorf einige Klippen in Form von Verletzungen parat. Damit er in der zweiten kontinuierlicher sein Können zeigen kann, hat der 28-Jährige Sonderschichten in der Sommerpause eingelegt. Stand jetzt mit Erfolg.

Von Thomas Rellmann