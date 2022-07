Juve verpflichtet Angel Di Maria - Pogba in Turin gelandet

Der 34-jährige Di Maria von Paris Saint-Germain unterschrieb beim italienischen Fußball-Rekordmeister einen Einjahresvertrag, wie Juve mitteilte. Zuvor hatte der Routinier den Medizincheck absolviert und dabei bereits für ein erstes Foto mit seinem neuen Coach Massimiliano Allegri posiert.

Di Maria hatte sieben Jahre für PSG gespielt, sein Kontrakt beim französischen Meister war nicht mehr verlängert worden. Er konnte deshalb ablösefrei verpflichtet werden.

Auch Pogba wird die Turiner keine Ablösesumme kosten, weil der Vertrag des 29-Jährigen bei Manchester United ebenfalls ausgelaufen war. Der Mittelfeldspieler landete am Freitag mit einem Privatflieger in Norditalien. «Ich bin zurück und sehr glücklich, hier zu sein», sagte Pogba in einem Video des Vereins. «Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und wieder das Juve-Trikot zu tragen.»

Der Franzose hatte von 2012 bis 2016 in Turin gespielt. Für diesen Samstag sind die medizinischen Untersuchungen geplant. Danach soll er laut Medienberichten einen Vertrag über drei Jahre unterschreiben.