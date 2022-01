Kampflust, Kulisse, tiefer Platz – warum Preußen mehrmals in Lotte strauchelte

Oft blieb Preußen Münster in den Liga-Spielen bei den SF Lotte torlos, mehr als ein Treffer gelang dort lange nicht. Immer wieder stolperte der Traditionsclub beim kleinen Nachbarn. Alexander Langlitz spielte lange für den Underdog und ist jetzt wieder ein Adler. Er erinnert sich an viele Aufeinandertreffen – genau wie Fanbeauftragter Holger Wissing.

Immer wieder diese Sportfreunde Lotte. Gefühlt hat kein anderer Club Preußen Münster in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten so oft in die Suppe gespuckt. Wirklich freundschaftlich ist das Verhältnis nicht. SCP-Fans belächeln den Verein aus der 10 000-Einwohner-Gemeinde im nördlichsten Zipfel des Kreises Steinfurt oft mit der Anmerkung „Kaffee und Kuchen“. Zurückgehend auf ein Zitat des jahrelangen Obmanns Manfred Wilke, der die nachmittägliche Tafel der Spieler als Erfolgsrezept des Underdogs verkaufte, sonst aber auch durchaus schon mal eine derbere Wortwahl im Bezug auf den „großen Nachbarn“ wählte.