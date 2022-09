Karneval in Nizza: Kölner Fans feiern Europacup-Party

Mit Karnevalshits und einem großen Fanmarsch haben Tausende Fans des 1. FC Köln die Rückkehr ihres Vereins in die Gruppenphase eines Europapokals gefeiert.

Kölner Fans feierten vor dem Spiel in Nizza.

Vor dem ersten Spiel in der Conference League beim OGC Nizza an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) zogen Schätzungen zufolge rund 10 000 Anhänger der Rheinländer durch Nizza. In der Stadt stimmten sie sich schon Stunden vor dem Duell mit kölschen Liedern auf den Auftritt des FC ein.

Anschließend gingen sie Richtung Stadion und kamen dabei am Mannschaftshotel vorbei. Dort feierten sie Trainer Steffen Baumgart mit lauten Sprechchören. Auf dem Dach des Hotels zog Baumgart seine Kappe vom Kopf und grüßte die Anhänger.