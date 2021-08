Kleiner Kader mit großer Wirkung

Der SC Preußen Münster hat zum Saisonstart eine kleine, aber ganz feine Truppe beisammen: Vier Spiele, vier Siege, mehr geht nicht – und das mit dem wohl kleinsten Kader der Liga. Ohne die Corona-Schutzverordnung könnten die Preußen derzeit problemlos mit drei Kleinbussen zu den Auswärtsspielen fahren. 20 Aktive dürfen an jedem Spieltag auf den Spielberichtsbogen, Preußen-Trainer Sascha Hildmann lässt da aber großzügig Platz für Notizen. Bei den Amateuren von Borussia Mönchengladbach standen 18 Spieler im Kader, zuletzt in Wegberg Beeck waren es noch 17 – Tendenz eher sinkend. Feste Größen im Team sind derzeit schon das 18-jährige Talent Noah Kloth und Neuzugang Luke Hemmerich, der noch mit Trainingsrückstand zu kämpfen hat und sich selbst noch keinen 90-Minüter zutraut – beide standen auch schon sehr viel versprechend auf dem Feld.

Zehn Tage Pause für Deters

Seit vergangenem Sonntag fällt mit Torben Deters der nächste Spieler mit einem Muskelfaserriss zumindest für das bevorstehende Heimspiel gegen den SV Rödinghausen aus. Die angeschlagenen Manfred Osei Kwadwo (weiter Muskelprobleme im Oberschenkel), Alexander Langlitz und Deniz Bindemann (beide Faserrisse) sind noch nicht wieder fit. Zu allem Überfluss schloss das Transferfenster am Dienstagabend um 18 Uhr ebenfalls geräuschlos und ohne Einsteiger. Gedränge um Plätze im Kader wird es bei Sascha Hildmann auch in den kommenden Wochen nicht geben. Allerdings steht bei geschlossenem Fenster immer noch die Tür weit offen, durch die Spieler ohne aktuelle Vertragsbindung hereingewunken werden können. Sportchef Peter Niemeyer arbeitet mit Nachdruck an weiteren Verstärkungen.

Hälfte aller Tore durch Neuzugänge

Diesen Job hat der 37-Jährige bislang ohne Fehl und Tadel erledigt, die Leistungsbilanz der Neuen liest sich spektakulär gut. Die Hälfte der bisherigen zehn Saisontreffer geht auf das Konto der Neuen, die sich zudem für drei Vorlagen verantwortlich zeichneten. Deters (3), Jan Dahlke und zuletzt Hemmerich verewigten sich bereits als Torschützen, Henok Teklab legte zweimal auf, Deters sammelte einen zusätzlichen Scorerpunkt. Findungsprobleme haben die Neuzugänge in Münster augenscheinlich nicht und harmonieren früh mit den bewährten Kräften. Die Mischung stimmt.

Offensive Außen gesucht

Auf der To-do-Liste von Peter Niemeyer steht jetzt mit höchster Priorität ein Kontrakt mit einem offensiven Außenspieler – da nämlich zerfasert das Preußenspiel in den vergangene Wochen bedrohlich. Faserrisse bei Deters, Langlitz, Kwadwo und Bindemann – allemal typische Fußballerverletzungen, nichtsdestotrotz in dieser Häufung und dann allesamt bei Spielern mit ähnlicher Jobbeschreibung zumindest suboptimal.

Gute Nachrichten von Teklab und Thiel

Leichte Entwarnung gab Hildmann am Dienstag immerhin bei Teklab, der in Wegberg-Beeck zur Pause angeschlagen vom Feld musste. „Ich gehe davon aus, dass er Samstag spielen kann“, sagte Hildmann, der dann wohl auch Marvin Thiel wieder auf die kurze Kaderliste setzen wird. „Keine Frage, da freue ich mich aktuell über jeden einsatzbereiten Spieler.“ Und einsatzbereit ist das Nordlicht ab sofort wieder – mangels Alternative. Thiel trägt seinen im DFB-Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg gebrochenen Daumen jetzt fachgerecht geschient und stand am Dienstag erstmals wieder im Training. Mehr braucht es im Moment nicht, um am Spieltag auf dem Bogen zu stehen.