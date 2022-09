Klopp statt Keegan: Neues Wandgemälde in Anfield

Liverpool (dpa)

Erfolgscoach Jürgen Klopp ist zukünftig in Anfield noch etwas präsenter als ohnehin schon. Einige hundert Meter vom Stadion des englischen Fußball-Spitzenclubs FC Liverpool entfernt wurde in der Randolph Street ein riesiges Gemälde des deutschen Trainers an einer Häuserwand angefertigt.

Von dpa