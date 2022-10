Klopp über Haaland: «Setzt neue Maßstäbe»

«Physisch setzt er neue Maßstäbe, die Kombination aus Körperlichkeit, Technik und sensationeller Aufmerksamkeit, seine Orientierung auf dem Platz ist außergewöhnlich. Er weiß immer, wo die entscheidenden Lücken sind, ist selten im Abseits», sagte er. Als Haaland noch sehr jung war, habe man sein Potenzial sehen können, meinte Klopp: «Es war der Wahnsinn.»

Der 22-Jährige war vor der Saison von Klopps ehemaligem Club Borussia Dortmund zu City gewechselt. In bislang neun Liga-Spielen traf er schon 15 Mal. In den vergangenen sieben Partien erzielte er jeweils mindestens einen Treffer. «Jetzt bei City hat er einige der besten Spieler der Welt, die Tore vorbereiten können - De Bruyne, Mahrez, Foden, Bernardo Silva. Es passt also perfekt», meinte Klopp.

Mit seinen Toren hat Haaland dazu beigetragen, dass Meister Manchester City in der Premier League Zweiter ist und nur einen Punkt hinter Tabellenführer Arsenal aus London liegt. Liverpool ist vor dem Klassiker am zehnten Spieltag dagegen nur Zehnter. Am Mittwoch hatten sich die Liverpooler in der Champions League beim 7:1 bei den Glasgow Rangers ein wenig Selbstvertrauen in einer bislang durchwachsenen Saison geholt.

«Auch wenn es nicht der beste Moment ist, den wir je hatten, ist es hilfreich, dass die Jungs immer noch wissen, wo das Tor ist», meinte Klopp. «Wir müssen die Tore nur ein wenig mehr auf verschiedene Spiele verteilen, uns nicht auf neun und sieben und dann auf null konzentrieren, aber das wissen wir. Positive Dinge helfen immer.» Am vierten Spieltag der Premier League hatte Liverpool gegen den AFC Bournemouth mit 9:0 ebenfalls einen Kantersieg gefeiert.