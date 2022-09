Komisches Ende einer Superserie für Preußen in Aachen

Irgendwann war Preußen Münster fällig, dann endet halt auch eine monströs gute Serie. Jeder wusste das, keiner gewinnt auf immer und ewig im Fußball. Als es dann auf dem Tivoli bei Alemannia Aachen geschehen war, wuchs der Frust dennoch fast ins Unermessliche. Diese 2:4 (2:2)-Niederlage tat richtig weh, der Tabellenführer der Regionalliga West hatte einen gebrauchten Tag erwischt – der Gegner einen Sahnetag. Die Auswahl von Trainer Fuat Kilic agierte praktisch am Limit.

„Alles fühlt sich komisch an nach diesem Spiel“, rätselte SCP-Coach Sascha Hildmann über die erste Punktspiel-Schlappe seit dem 0:1 in Rödinghausen am 23. Februar. Komisch waren sicher die Verzögerungen, erst der um eine halbe Stunde verzögerte Anpfiff, weil die SCP-Anhänger mit der Bahn Verspätung hatten. Dann kamen ein paar weitere Minuten oben drauf, weil vor dem Aachener Block ein Plakat über die gesamte Länge der Torauslinie aufgehängt wurde, in dem der Einsatz von Pyrotechnik angekündigt wurde und eine vulgäre Beleidigung ausgesprochen wurde. Das wollte Referee Leonidas Exuzidis nicht sehen, er wartete auf die Abnahme des Banners. Schließlich begann die zweite Hälfte verspätet, weil im SCP-Fanblock ein Fluchtweg von einem Banner verhängt worden war. Dass auf beiden Seiten Pyrotechnik, Rauchtöpfe und auch Böller sowie Knaller gezündet wurden, sollte nicht unerwähnt bleiben.

Frühe Verwarnungen Foto: Marc Lorenz und Yassine Bouchama waren früh von Schiedsrichter Leonidas Exuzidis verwarnt worden. Als die Gelben Karten in der 15. und dann in der 19. Minute ausgesprochen waren, stand Trainer Sascha Hildmann vor einer kniffligen Aufgabe. Bouchama hatte nach dem Foulpfiff des Referees auch noch wütend den Ball weggeworfen – er stand knapp vor Doppel-Gelb in dieser Szene. In der Kabine signalisierte er, dass er beim Schiedsrichter auf der Liste steht, Hildmann brachte Henok Teklab für ihn. „Marc ist mein Kapitän“, sah Hildmann die Dinge beim ebenfalls vorgewarnten Linksverteidiger anders. Lorenz versprach dass er nun vorsichtiger sein würde. Und blieb bis zum Ende. ...

„Natürlich ist es ungünstig, wenn man auf dem Deld ist und nicht spielen kann. Doch das darf uns nicht aus dem Rhythmus bringen, Aachen hatte das gleiche Problem“, meinte Torwart Max Schulze Niehues zur dritten Unterbrechung. Während sich die Gastgeber den Ball zukickten, musste SCP-Kapitän Marc Lorenz zum eigenen Anhang laufen, um die Dinge zu klären, ein „Fokus-Killer“. Auch Trainer Hildmann und einige andere aus dem Stab gingen rüber, am Ende pfiff chie Exuzudis die Partie aber wieder an.

Zwischenhoch des SCP zum 2:1

Es war rein sportlich betrachtet ein wildes Fußballabenteuer, in dem der SCP allerdings am Ende entnervt den Faden verlor. Den frühen Rückstand durch Jannik Mause (9.) drehten die Gäste zu einer 2:1-Führung, weil Marc Lorenz einen Elfmeter verwandelte (23.) und Alexander Langlitz mit Thorben Deters ein Kicker-Kunststück fabrizierte (26.). Doch postwendend, gerade mal eine halbe Stunde war vorüber, war nach einem Freistoß erneut Mause mit dem 2:2 (29.) zur Stelle.

Keine Umstellungen Foto: Nach dem 1:0-Heimsieg über den SV Rödinghausen im Spitzenspiel der Regionalliga vor einer Woche war allen Beteiligten klar, dass Sascha Hildmann wenig verändern würde, wenn sich keiner verletzt. Im Training passierte nichts, und so spielte der SCP wieder im 4-1-2-3-System. Einzig Henok Teklab hatte sich nach einer Verletzungspause im Training wieder zurückgemeldet. Münsters Top-Scorer musste sich gedulden und wurde erst nach der Pause eingewechselt. Der Rest der Meute durfte wieder ran. An der Einstellung mangelte es jedenfalls nicht, aber auf den Punkt kam die siegreiche Rödinghausen-Auswahl am Aachener Tivoli auch nie. Kein einfacher Tag für den Tabellenführer. ...

Ungewohnte Umstände erfordern manches Mal ungewöhnliche Leistungen. Dazu war der SCP an diesem Samstag nicht in der Lage. „Das war keine gute Leistung, solche Tage gibt es auch“, meinte Abwehrchef Alexander Hahn. „Aber drei Gegentore durch Standards zu kassieren, ist zu viel.“ Im gesamten Defensivverbund war das wohl die schlechteste Saisonpartie. „Na ja“, erklärte Simon Scherder, „die Niederlage reißt uns nicht um. Ich sage ja, wenn ich gefragt werde, ob wir alles reingeworfen haben.“

Schock durch Wilton und Ramaj

Die Hausherren aus der Kaiserstadt hatten dann doch noch etwas mehr dabei, was sie dem SCP vor die Füße werfen konnten. Denn Lukas Wilton mit dem 3:2 (54.) und Elsamaed Ramaj mit dem 4:2 (66.) legten die Abwehrschwächen des Spitzenreiters nach der Pause früh offen. Münsters karges Aufbegehren bügelte Aachen einfach platt. Die Führung gab Sicherheit, der Rückstand lähmte den SCP. Hildmann sieht Gesprächsbedarf, solchen, wie er ihn auch nach Siegen pflegt, eine nüchterne Analyse: „Aachen hat uns richtig weh getan. Wir haben gesehen, wie heiß Gegner auf uns sind. Und von uns war es keine gute Leistung. Wir haben Lehrgeld bezahlt.“