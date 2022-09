Kommentar: Preußen behalten exzellente Position

Die unglaubliche Serie des Helmut Horsch aus den 1980er Jahren hat weiter Bestand. Damals blieb der SC Preußen unter dem Meister-Coach 28 Partien saisonübergreifend ungeschlagen. In der Saison der ersten Niederlage folgte am Ende der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die bemerkenswerte Ausbeute von Sascha Hildmann, der 22 Begegnungen im Punktspielbetrieb nicht mehr verloren hatte, endete Samstag in Aachen.

